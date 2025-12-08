«Мы изменились»: Бородина и Жужа встретились после слухов о новом конфликте
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Катя Жужа встретились впервые после появления слухов о новом конфликте. Об этом сообщает Starhit.
Сплетни о ссоре между телеведущей и блогером появились после того, как Жужа пропустила свадьбу Бородиной с Николаем Сердюковым, которая состоялась в начале лета 2025 года в Подмосковье.
Накануне знаменитости увиделись на автогонках в Дубае, сделав совместное фото. Кадр в своих соцсетях опубликовала Бородина. Она также приложила снимок 15-летней давности.
«Мы чутка изменились конечно», — написала телеведущая.
Пользователи оценили кадры, отметив, что обе женщины прекрасно выглядят. При этом некоторые раскритиковали внешность Ксении — одна из комментаторов отметила, что наконец-то увидела «свою ровесницу с похожими признаками старения». Телезвезда ответила на эти слова, заявив, что «надо обязательно грязь подкинуть и цветочком прикрыть».
Напомним, что в 2022 году Бородина и Жужа уже ссорились. Тогда причиной стала переписка в мессенджере — Катя рассказывала, что не увидела сообщения о болезни дочери своей подруги, из-за чего не поддержала ее. Бородина тогда говорила, что блогер общается с ней только из-за выгоды.