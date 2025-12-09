Лоза заявил, что уход Клавы Коки из Black Star обернется потерей контрактов

Певица Клава Кока покинула Black Star. Основатель лейбла Павел Курьянов (Пашу) отметил, что контракт артистки истек 6 декабря, и стороны приняли решение не продлевать его, сохранив дружеские отношения.

Продюсер в интервью Лауре Джугелии рассказал, что лейбл 10 лет назад подписал контракт с «маленькой, неуверенной в себе девочкой в шляпке, которая пела с гитаркой». С тех пор она стала прекрасной большой и успешной артисткой. Пашу подчеркнул, что воспринимает Клаву как дочку.

По его словам, он не испытывает обид, а гордится «кристальностью» взаимоотношений. В разговоре с Клавой Пашу заявил, что примет любое ее решение и будет рад, если она захочет продолжать развиваться самостоятельно. Кроме того, Black Star оставил за певицей все права на творческое имя и исполнение ранее записанных треков, а также гарантирует получение доходов от старого каталога. Стороны не исключают возможного сотрудничества в будущем.

Клава призналась, что решение далось ей нелегко, ведь Пашу стал для нее «членом семьи, наставником и опорой». Однако в 30 лет она хочет взять ответственность за свою карьеру и двигаться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Клава Кока отказалась от роскошных ресторанов на свое 30-летие.