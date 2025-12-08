«Хочу, чтобы дети жили отдельно»: Буланова собирается взять ипотеку

Певица Татьяна Буланова, кажется, сейчас находится на пике своей популярности. Вторая половина года ознаменовалась для нее невероятно плотным гастрольным графиком. Из-за чрезмерной занятости знаменитость едва успевает появляться дома. Тем не менее между концертами и перелетами артистка находит время для решения важных жилищных вопросов. Недавно она заявила о планах на ипотеку.

Исполнительница рассматривает варианты попроще. Она собирается приобрести недвижимость у застройщика. По признанию Татьяны, денег у нее не так много, а детей уже надо отселять.

«Хочу, чтобы дети жили отдельно. Покупаю у застройщика на уровне котлована, у меня не так много денег. Я не могу позволить себе 120 миллионов… У меня не те гонорары, чтобы купить такую квартиру», — процитировали артистку в Telegram-канале Звездач.

У Татьяны Булановой двое сыновей: старший Александр и младший Никита. Молодые люди состоят в отношениях с девушками, которых их звездная мама полностью одобряет. Более того, певица призналась, что с нетерпением ждет момента, когда сможет стать бабушкой.