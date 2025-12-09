Участники "Путешествия Деда Мороза" посетили уже более 1 тыс. соцучреждений

Ежегодная новогодняя благотворительная акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала. В этом году она юбилейная - зимний волшебник и его помощники отправляются дарить праздник уже в десятый раз. Большая команда помогает ребятам из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей, а также детям, нуждающимся в дорогом лечении. Кому в первую очередь оказывают помощь генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал в беседе с Авторадио.

«Много писем, которые пишутся деду Морозу, они как бы остаются до конца без ответа. Потому что мы же знаем, часто родители помогают исполнять Деду Морозу эти мечты. А есть дети, у которых некому помочь деду Морозу исполнить эту мечту. И вот для них мы, конечно же, делаем всё возможное, чтобы эти мечты сбылись. Важно, чтобы люди верили в чудо. Эта эстафета добра, она потом будет передаваться еще многим поколениям».

За все время существования акции ее участники посетили уже свыше 1 тыс. социальных учреждений по всей России: от Крайнего Севера до южных широт. Акция носит адресный и практический характер.

«Мы помогаем и стари млад, как мы говорим, и бабушкам, и дедушкам, потому что для нас самыми важными письмами и пожеланиями являются, когда просят не за себя, а за кого-то близкого. Очень часто просят что-то для бабушки, что-то для дедушки, для родителей. Я помню, ребенок написал, что мы вот живем, у нас, к сожалению, проблема, у нас не стало коровы, а для нашей семьи это было очень важно. И мы подарили, действительно, привезли корову, это замечает нас семью. Надо верить Деду Морозу и посылать ему письма».

За все годы проекта, начиная с 15 ноября 2016 года, когда стартовало первое Путешествие в Великом Устюге, Дед Мороз проехал десятки тысяч километров, побывав в сотне городов и населенных пунктов. За это время дети получили несколько сотен тонн подарков и сладких сюрпризов.