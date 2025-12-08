Буланова высказалась об уходе своих танцоров

Певица Татьяна Буланова на XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио» прокомментировала уход своих танцоров. Она опровергла слухи о завышенных гонорарах, но не раскрыла истинную причину произошедшего, передает «Звездач».

Артистка отметила, что информация о требованиях танцоров не соответствует действительности. Буланова заявила, что не хочет навредить их репутации, в этой связи говорить об этом не будет.

При этом певица рассказала о своих планах на будущее — она хочет купить квартиру для своих детей. По словам Булановой, она сейчас находится в процессе оформления ипотеки. Ее цель — обеспечить детям отдельное жилье.

Артистка подчеркнула, что выбирает квартиру у застройщика на этапе котлована, так как у нее «не так много денег». Буланова сообщила, что не может позволить себе потратить 120 миллионов. Она утверждает, что ее гонорары не позволяют приобрести такую дорогостоящую квартиру.

Кроме того, Татьяна рассказала, что ее сыновья уже нашли своих избранниц, и она поддерживает их выбор. Артистка лично знакома с девушками, с которыми они встречаются, и с нетерпением ждет момента, когда сможет стать бабушкой.