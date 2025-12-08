Алана Мамаева объяснила, почему Тимати так и останется холостяком

42-летний Тимати едва ли сделает предложение руки и сердца своей нынешней возлюбленной. Такое мнение высказала Алана Мамаева, объяснив, почему артист как огня боится штампа в паспорте. Блогерша уверена, что Алена Шишкова, Анастасия Решетова, а теперь и Валентина Иванова не удостоились быть женами рэпера по одной банальной причине. Он не желает делиться своим капиталом с избранницами.

«Ему, наверное, невыгодно жениться, потому что у него слишком много активов. Если он женится, то все хотелки нужно будет согласовывать с женой», — заявила Мамаева в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

При этом ни одна из экс-возлюбленных, да и теперешняя в том числе обделенными себя не считают. Тимати показал себя как достойный отец, который не просто откупается от детей подарками, но и воспитывает их, пусть и не столь часто, как матери.

Исполнитель возит дочь Алису и сына Ратмира на отдых в теплые страны. С недавних пор к ним присоединилась и малышка Эмма, которая пока путешествует только в сопровождении мамы.