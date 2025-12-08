В городе Обнинске Калужской области отменен концерт известного комика из Казахстана Нурлана Сабурова, сообщает Mash.

Как уточняется, в качестве официальной причины назван срочный ремонт крыши Дома ученых, где планировалось проведение мероприятия. Тем не менее неофициально указываются "неоднозначные высказывания" Сабурова и вызванные ими обращения активистов общественных движений.

При этом отмечается, что все билеты на выступление Сабурова были проданы. Менеджер комика обещал вернуть деньги.

Это не первая отмена концерта Сабурова - ранее не состоялись выступления в Нижневартовске и Екатеринбурге.

10 декабря намечен концерт в Рязани. Он пока не отменен, но этот вопрос обсуждается.

В этом году Сабуров также отметился скандалом в связи с нарушением российского миграционного законодательства.