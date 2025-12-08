СМИ раскрыли хитрые схемы с московскими квартирами Макаревича* и Левы* из «Би-2»

Покинувшие Россию звезды надеются вернуться, из-за чего «отдают» квартиры и дома в «близкие руки». «Царьград» рассказал, кто решил воспользоваться схемой дарения своей московской недвижимости для подстраховки

Егор Бортник*

Обезопасить свое жилье недавно решил солист группы «Би-2» Лева* (Егор Бортник*, признан Минюстом РФ иностранным агентом) — он оформил дарение недвижимости своему знакомому. Новым собственником трехкомнатной квартиры стал московский риелтор Иван К., также являющийся сторонником запрещенной в России экстремистской организации — по данным СМИ, он перечислял ей денежные средства.

Известно, что Иван специализируется на продаже недвижимости за границей стоимостью от 35 тысяч евро и выше, а также работает брокером в одной из риэлтерских компаний, занимающейся объектами в Москве и пригороде столицы.

Отмечается, что такое дарение суд может признать «притворной сделкой», особенно если новый владелец в скором попытается продать недвижимость. Телеканал отмечает, что передача прав собственности в этом случае выглядит как «хитроумная страховка». Бортник* демонстративно хлопнул дверью, но решил оставить себе «запасной аэродром», чтобы в случае чего вернуться — квартиру в любой момент можно заполучить обратно с помощью обратной сделки.

Активы Макаревича*

Певец Андрей Макаревич* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) недавно провел реструктуризацию российских активов. Самый дорогой из них, загородный дом в Подмосковье, перешел сестре музыканта — 61-летней Наталье Макаревич.

Особняк находится в элитном коттеджном поселке «Павлово» в Истринском районе. Двухэтажное здание площадью 400 «квадратов» стоит на участке в 20 соток. Стоимость аналогичных домов в этом районе начинается от 140 млн рублей.

Также у музыканта была доля в трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте в Москве — ее иноагент подарил своему сыну. Рыночная стоимость всей квартиры оценивается минимум в 30 млн рублей.

Татьяна Буланова рассказала, у кого должна остаться квартира Долиной

Кто еще «подстраховался»?

Аналогичным образом поступил актер Дмитрий Назаров. У него остается просторная квартира в Краснопрудном тупике в Москве. Остальную недвижимость артист «отдал» близким: например, квартира в 130 «квадратов» в Подколокольном переулке стоимостью до 100 млн рублей теперь принадлежит его дочери Арине.

Актер Анатолий Белый* (настоящая фамилия — Вайсман*, признан Минюстом РФ иностранным агентом) также предпринял шаги по защите активов. Долю в четырехкомнатной квартире в Большом Харитоньевском переулке в Москве он передал супруге по договору дарения. Кроме того, на имя жены записана еще одна квартира в районе Тропарево-Никулино.

Рэпер Noize MC* (Иван Алексеев*, признан Минюстом РФ иностранным агентом) также оформлял недвижимость на свою жену. В ее собственности имеется как однокомнатная квартира на Васильцовском Стане в Москве, так и трехкомнатная квартира на улице Вавилова.

Похожую схему применил и другой музыкант — Максим Покровский* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Он переоформил свою четырехкомнатную московскую квартиру на супругу Татьяну Покровскую.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.