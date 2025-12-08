Пашу об уходе Клавы Коки: «Я как отец, которому пришло время отпустить дочь»

Музыкальный продюсер Пашу (Павел Курьянов) сообщил о завершении десятилетнего сотрудничества с артисткой Клавой Кокой и её уходе из лейбла Black Star. Он подчеркнул, что это было обоюдное и взвешенное решение, принятое без конфликта.

Вот как Пашу описал свои чувства: «В момент подписания контракта она была юной и не очень уверенной в себе девушкой с гитарой. За прошедшее десятилетие она выросла в крупную и состоявшуюся звезду. Я всегда относился к ней не просто как к артисту, а как к очень близкому человеку, почти как к дочери. И сейчас я испытываю то, что чувствует отец, понимающий, что ребенку пора во взрослую жизнь».

Он также добавил: «Я горжусь той ясностью и уважением,с которыми мы завершаем наш рабочий союз. Каждый в определенный момент хочет стать самому себе хозяином. Мы обсудили это, и я сказал ей: "Я приму любой твой выбор. Если хочешь идти дальше самостоятельно — я буду только рад за тебя"».

Клава Кока подтвердила, что это решение далось ей нелегко. Она назвала Пашу наставником и опорой, похожей на родительскую.

Певица пояснила: «Мне было двадцать, когда я пришла в лейбл, я мало что понимала в индустрии. Сейчас мне тридцать, и я готова нести ответственность за свой путь. Black Star был для меня как родной дом, где тепло и всегда помогут, но настало время "жить отдельно". Этот шаг пугает, но за страхом следует рост».

В деловой части Пашу уточнил, что лейбл полностью сохранил за Клавой Кокой права на ее сценическое имя и весь музыкальный каталог, и она будет получать все полагающиеся отчисления. Он не исключил возможности будущего сотрудничества в сфере дистрибуции.