Ася Резник сообщила о разводе во время шоу: фото артистки

Юмористка и актриса Ася Резник сообщила о разводе с режиссером Ильей Аксеновым. Артистка поделилась печальной новостью во время участия в шоу «Звезды в джунглях», после неудачи в финальном испытании, сообщает издание Maximonline.ru.

«Этот проект случился очень вовремя в моей жизни. Он помогал мне переключаться с личных переживаний. Я развожусь. И это тяжело мне дается», — рассказала Резник.

Ведущие шоу Михаил Галустян и Ольга Бузова поддержали девушку и отметили, что оба прошли через расставание.

Ася и Илья поженились в мае 2022 года, во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной. Для юмористки это был первый серьезный роман и она выходила замуж по любви. Резник считала брак счастливым и была глубоко потрясена тем, что Аксенов в итоге «выбрал не ее».

