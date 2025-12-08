Два брака, поддержка СВО и карьера: где сейчас Андрей Кайков

Андрей Кайков стал известен благодаря участию в юмористической программе «6 кадров». Издание News.ru узнало, как живет артист.

Андрей Кайков появился на свет 25 декабря 1971 года в Брянске. Зрителям он стал известен благодаря участию в популярном скетч-шоу «6 кадров». Его актерская карьера насчитывает более 50 ролей, среди которых выделяются такие проекты, как «На углу, у Патриарших», «Кадетство» и «Воронины».

Андрей был женат дважды. Его первой супругой стала Евгения Дмитриева. Затем он вступил в брак с Анной Моховой, у пары родился сын Василий. На данный момент Кайков женат на Людмиле, журналистке. У них двое сыновей — Валерий и Никита.

Андрей является сторонником политики президента РФ Владимира Путина и поддерживает действия в рамках специальной военной операции. Он полагает, что не должен взаимодействовать с людьми, не разделяющими его взглядов. В 2022 году Андрей остался в России. Он выразил желание выступить с концертами в зоне боевых действий, однако пока не получил разрешения на это из-за критики его вокала.

Кайков продолжает участвовать в театральных постановках, таких как «Семейный переполох» и «Маскарад». В 2025 году он примет участие в съемках мелодрамы «Все будет хорошо…». Также он задействован в проектах «Взрослый сын» и «Одесса».