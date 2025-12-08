Сегодня стало известно, что Кузьминский суд Москвы начал процесс по иску Виктории Бони к невесте Григория Лепса — Авроре Кибе. Super обратился к Виктории, чтобы уточнить детали. Блогер настроена серьёзно и готова отстаивать свои честь и достоинство до победного конца.

Боня считает, что иск поможет Кибе научиться отвечать за свои слова. Претензий девушки к своим собственным высказываниям блогер не боится, так как цитировала СМИ с указанием источника.

Учимся отвечать за слова. Я за свои отвечаю. Говоря об этом персонаже, я лишь цитировала издание со ссылкой на него. Этот персонаж будет учиться на своих ошибках — Виктория Боня.

Конфликт между светскими львицами начался со слов Виктории Бони о материальном положении молодой возлюбленной Григория Лепса в шоу «Злые языки». Киба возмутилась словам Бони и резко высказалась в ответ. Теперь спор предстоит разрешить в юридической плоскости.