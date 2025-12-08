Певица Татьяна Буланова высказалась о скандале с квартирой Ларисы Долиной. Артистка считает, что жилье звезды должно остаться покупательнице Полине Лурье.

«Наверное, квартира покупателю должна остаться», — приводит слова исполнительницы хита «Ясный мой свет» NEWS.ru.

Буланова добавила, что Долина купила жилье на этапе застройки на уровне котлована, и оно стоило менее 120 млн рублей.

Напомним, квартиру в Хамовниках Лариса Долина продала, став жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее избавиться от недвижимости и перевести деньги на безопасный счет. Когда певица опомнилась, было уже поздно – у апартаментов появилась новая хозяйка. Однако Долина не сдалась и обратилась в полицию. В итоге квартиру ей вернули, а покупательницу Полину Лурье оставили без жилья и без денег.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин заявил, что у певицы сильно пошатнулось здоровье из-за скандала с квартирой.