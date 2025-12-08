Певица Кэти Перри снялась в объятиях Джастина Трюдо в Токио

Певица Кэти Перри впервые показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографии с возлюбленным, бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

41-летняя Кэти Перри поделилась кадрами, сделанными во время поездки в Токио. На одном из снимков певица была запечатлена в объятиях 53-летнего возлюбленного. Поп-исполнительница позировала в коричневой кожаной куртке и зеленой толстовке с капюшоном. Джастин Трюдо предстал в кадре в темной куртке.

25 октября фотографы засняли Кэти Перри и Джастина Трюдо в Париже. Тогда знаменитости отправились на кабаре-шоу в Crazy Horse Paris, чтобы отпраздновать день рождения артистки. После мероприятия влюбленные вышли из заведения, держась за руки. Поклонник, поджидавший пару у дверей, подарил поп-исполнительнице розу и поздравил с 41-летием.

25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер должен был дебютировать в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.