Лолита рассказала о чувствах к Александру Цекало

Лолита рассказала, что считает встречу с Александром Цекало в Одесской филармонии своей главной удачей в жизни. О бывшем супруге певица высказалась в интервью «Правилам жизни».

© Super.ru

«Если бы не он, не моя сильная нелюбовь к нему, неприязнь, которая почему-то вылилась в любовь, в приязнь, в большую творческую жизнь, а потом в абсолютную ненависть, я, наверное, занималась бы театром, была бы режиссёром, потому что я фанатично была предана театру», — рассказала артистка о чувствах к бывшему партнёру и напарнику по кабаре-дуэту «Академия». Сейчас певица имеет отношение к театру только как зритель.

Звезда отметила, что если бы не Цекало, она не пришла бы в шоу-бизнес.

«Это было наше обоюдное энергетическое слияние: мы были нищие как церковные мыши, ничего за нами не было, никого не было, и этот шанс мы использовали оба. Этому шансу я говорю спасибо!» — объяснила Милявская.

