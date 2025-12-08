Никита Киоссе о распаде группы MBand: «У меня другой этап жизни»

Певец Никита Киоссе признался в интервью «Леди Mail», что не жалеет о распаде группы MBand.

Киоссе признался, что благодарен своему прошлому, а также продюсеру проекта Константину Меладзе и другим участникам группы, с которыми он постоянно был вместе на протяжении почти шести лет.

«Благодаря группе я посмотрел весь мир, объездил невероятное количество стран, потратив львиную долю своих гонораров на путешествия. Время MBand было очень крутым, но оно прошло и сегодня у меня другой этап жизни — тоже классный», — поделился певец.

Он отметил, что во времена деятельности группы все солисты были на пике популярности, но сегодня каждому из них приходится прилагать большое количество усилий, чтобы развивать сольную карьеру. Киоссе объяснил, что сам коллектив обладал огромным медийным, продюсерским и финансовым ресурсом, поэтому артистам было легко оставаться «в топе».

«Сегодня же мне приходится выгрызать интерес к себе, много и кропотливо работать, бесконечно потея на студии, чтобы доказать себе и всем остальным, что я крутой», — объяснил исполнитель.

По словам певца, теперь у всех экс-солистов MBand очень высокая занятость.

В 2024 году Анатолий Цой признался, что доволен своим заработком после ухода из MBand. По его словам, работа в группе подарила ему «билет в большой шоу-бизнес».