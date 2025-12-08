Григорий Лепс удивил публику серьгой и косичкой

Народный артист России Григорий Лепс продолжает удивлять публику своими изменениями во внешности. Исполнитель, который уже более года состоит в отношениях с молодой Авророй Кибой, заметно преобразился. Многие отмечают, что он будто посвежел и помолодел. На днях Григорий решился на очередной эксперимент.

63-летний музыкант поделился с подписчиками личного блога серией свежих фотографий из студии звукозаписи. На снимках, где он запечатлен в процессе работы над новым материалом, певец позирует в своем излюбленном классическом костюме черного цвета. Внимание публики привлекло кое-что особенное. Образ Григория неожиданно дополнился сережкой в ухе и косичкой.

© Соцсети

Большая часть фанатов исполнителя оценили его креативность. По мнению публики, новые детали придают образу звезды некоторой свежести и дерзости. С другой стороны, нашлись и те, кто не смог удержаться от ироничных комментариев.