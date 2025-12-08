Вдова актера Алексея Янина Дарья Янина обратилась к покойному мужу в день рождения их сына Андрея, которому исполнилось 14 лет.

— Леш, смотри, нашему сыну 14! Обожаю так сильно! Андрей, сын мой, будь, пожалуйста, здоров!!! Люблю, мама! У меня все, — написала Янина на своей странице в социальных сетях.

Подписчики актрисы также поздравили ее сына с днем рождения.

Алексей Янин скончался на 41-м году жизни 19 сентября 2023 года. Последние восемь лет жизни артист боролся с последствиями тяжелого инсульта. Жена актера рассказывала, что из-за болезни и проведенной трепанации с мужем произошли непоправимые вещи.

24 сентября 2023 года родные и близкие простились с Алексеем Яниным, скончавшимся после 20 дней комы. На похоронах присутствовали мать артиста, жена, сын, а также коллеги: Илья Глинников и Александр Ильин — младший.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года. Выпускник Высшего театрального училища имени Щепкина был принят в труппу РАМТа в 2004 году. Среди его знаковых работ можно отметить роли Карраско в «Дон Кихоте», Принца в «Золушке», юного Саши Герцена в трилогии «Берег утопии».