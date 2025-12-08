Лариса Долина не приняла участие в общем номере премии «Песня года», об этом в своём телеграм-канале написала Алёна Жигалова. Она отметила, что в последние годы на финальное выступление артистка выходила вместе со всеми.

При этом на сцену артистка все-таки вышла — впервые после скандала, связанного с её квартирой. Она поздравила поклонников с наступающим Новым годом и быстро покинула мероприятие.

Напомним, летом 2024 года Ларису Долину обманули мошенники: певица потеряла сбережения и средства от продажи недвижимости. Злоумышленники были задержаны, их приговорили к срокам от четырех до семи лет и к штрафу в 900 тысяч рублей каждому.

Покупательница Полина Лурье при этом также потеряла и жильё, и деньги.