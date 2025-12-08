Джигарханян, пиар-роман с Шаляпиным и роды в 46: как живет Цымбалюк-Романовская

Еще в 16 лет Виталина Цымбалюк-Романовская стала поклонницей Армена Джигарханяна, а спустя годы смогла добиться своего кумира. Окружающие критиковали союз не только из-за разницы в возрасте — многие подозревали, что Виталиной движут корыстные мотивы. Starhit вспомнил биографию пианистки в день ее 47-летия.

Любовь с первого взгляда

Виталина Цымбалюк-Романовская родилась в Киеве 8 декабря 1978 года. С детства она играла на фортепиано и даже стала лауреатом на конкурсе во Франции. После окончания местного музыкального вуза Цымбалюк-Романовская переехала в Москву, где поступила в Академию имени Моисея Маймонида.

При этом Армена Джигарханяна девушка впервые увидела еще в Киеве, когда он приехал на гастроли в Театр имени Маяковского. После постановки Виталина посмотрела все фильмы и интервью с участием кумира, а чем старше становилась — тем чаще задумывалась, есть ли у них перспективы как у пары. Тогда артист признавался журналистам, что его жена Татьяна Власова живет в США.

«Складывалось впечатление, что Джигарханян, несмотря на всю его популярность, очень одинокий человек. Видимо, чувствовала это интуитивно, по-женски. Еще мне почему-то с самого начала казалось, что без него я не буду счастлива. Только вместе с ним», — говорила Виталина.

Через пять лет Джигарханян еще раз приехал в Киев. Тогда Цымбалюк-Романовская попросила знакомую-администратора передать ему записку: в ней девушка восхищалась актером и признавалась, что завидует его ученикам. Кроме того, Виталина оставила знаменитости свой домашний номер.

Актер перезвонил сразу, как получил записку, и позвал поклонницу в гримерку перед спектаклем. Судьбоносной эта встреча не стала, но через несколько месяцев, когда пианистка поехала в Москву на концерты любимых артистов, она заодно позвонила Джигарханяну. После репетиции постановки они поехали в грузинский ресторан, а оттуда направились в квартиру кумира на Арбате.

Цымбалюк-Романовская делилась, что актер стал ее первым мужчиной и отнесся к ней деликатно. У влюбленных начался роман без обязательств, однако, когда в 2002 году Джигарханян перенес микроинсульт, пианистка решила поселиться в Москве, чтобы ухаживать за избранником. Ранее этим занималась сестра Джигарханяна Нара, но с возрастом и ухудшением здоровья артист все чаще срывался на нее. Кроме того, доставалось и Виталине.

«На протяжении 16 лет я постоянно искала ему оправдания: он народный артист, ему много лет, он имеет право капризничать и быть неудобным. Я, конечно, все эти годы себя ломала и подстраивалась под него», — отмечала она.

В отношениях пары случился перерыв на полтора года. Цымбалюк-Романовская связывала его с поездкой Джигарханяна в США и попыткой сохранить брак. В 2003 году пианистка вернулась в Киев, после снова приехала в Москву уже не за актером, а ради поступления в аспирантуру.

Позвонив домой Виталине, артист удивился, узнав, что она в Москве, но никак не дала об этом знать. Вскоре роман возобновился.

«Он то уезжал в Америку к жене, то Татьяна Сергеевна прилетала сюда на месяц. Меня эта ситуация, как ни странно это прозвучит, не напрягала. Если Армен Борисович так решил, его право. Я любила этого человека, имела возможность быть рядом», — рассказывала девушка.

Брак и скорый развод

Все изменилось в 2009 году, после инсульта у актера. Тогда Виталина бросила все силы на уход за ним. Она уже работала в Театре Джигарханяна музыкальным руководителем, но именно после приступа влюбленные перестали скрывать отношения от коллег.

В 2015 году артист оформил развод, а через год женился на пианистке — разница в возрасте составляла 43 года. В тот же период Виталина стала генеральным директором театра. Многие актеры обвиняли ее в кумовстве и создании невыносимых условий работы. Она парировала претензии, отмечая, что назначал ее именно Департамент культуры Москвы.

В 2017 году Цымбалюк-Романовская вошла в эпоху скандалов. Джигарханян после общения со старыми друзьями подал на развод и заявил, что не желает видеть жену. Вскоре после этого выяснилось, что Виталина поменяла устав театра — из-за этого актер не может ее уволить. Кроме того, пианистку обвинили в том, что она завладела квартирой супруга обманом: актер продал одно жилье, а блондинка вложила часть собственных средств в покупку недвижимости на Рублевском шоссе, которую оформили на нее.

В результате Виталина покинула театр и развелась с артистом. При этом она продолжала посещать телешоу и обсуждать тему отношений с Джигарханяном. Когда в ноябре 2020 года артист скончался, то бывшая жена не пришла на прощание.

«От нас ушла целая эпоха, человек-легенда, хочу, чтобы Армена Борисовича запомнили таким, каким он был в самом расцвете сил. Я не имела к нему доступа три года, и тогда я уже с ним попрощалась. А отвечать на вопрос, что я сейчас чувствую — очень цинично. Я всего лишь хочу, чтобы люди сохранили о нем добрую память», — заявляла она.

Новые романы и роды

В 2018 году Цымбалюк-Романовской приписали роман с медиамагнатом Александром Митрошенковым, а затем ее кавалером назвали Прохора Шаляпина. В 2019 году певец и пианистка обсуждали возможность завести общих детей, однако позднее выяснилось, что все это был пиар.

В 2022 году умерли родители Виталины. Опору и поддержку она обрела только через год: личность нового возлюбленного пианистка не раскрыла, но отметила, что он не старше и не относится к шоу-бизнесу. В марте 2025 года Цымбалюк-Романовская родила дочь — она стала мамой в 46 лет.

«Изначально очень мало людей знало про мое положение. Не могу сказать, что я пряталась, хотя коляску купила в последний момент, потому что очень волновалась. Просто не хотелось анонсировать столь важное для меня событие, поэтому и видели меня только близкие», — говорила артистка.

Виталина призналась, что с отцом ребенка создать семью не удалось. При этом статус матери-одиночки ее не смущает: Цымбалюк-Романовская не ставит на себе крест и готова дать шанс тому, кто подойдет под ее высокие критерии.