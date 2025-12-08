Депрессия и отсутствие ролей: что известно о жизни Валентины Теличкиной

Валентина Теличкина, народная артистка России, прославилась благодаря ролям в фильмах «Журналист» и «Бригада». Издание News.ru выяснило, как живет сейчас актриса.

Валентина Теличкина родилась 10 января 1945 года в селе Красное. Она училась во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), и, окончив его, дебютировала в кино в 1965 году. Теличкина известна ролями в «Журналисте» (1976) и «Бригаде». В 90-е годы пережила депрессию, но увлеклась живописью, что помогло ей вернуться к актерской карьере. В ее фильмографии более 80 работ.

В 1980 году актриса вышла замуж за архитектора Владимира Гудкова, у них родился сын Иван. Они прожили вместе 50 лет. Теличкиной приписывали романы с известными актерами, но она утверждает, что их связывала только дружба.

Теличкина выступает за проведение спецоперации и выражает признательность российским военным и их семьям. Она не одобряет коллег, которые покинули страну после начала спецоперации.

С 2023 года 80-летняя Теличкина перестала сниматься в кино. Сейчас она занимается воспитанием внуков и пишет картины. Также она активно участвует в кинофестивалях в качестве члена жюри.