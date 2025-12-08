Суд начал процесс по иску Виктории Бони к Авроре Кибе

Кузьминский суд Москвы в понедельник начнёт процесс по иску блогера Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести и достоинства, — сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Уточняется, что будет проведена беседа по иску. Известно только то, что речь идёт о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее Виктория Боня прокомментировала юридическое разбирательство с невестой Лепса в разговоре с Super.

«Когда юная особа, выбравшая мужчину, который старше её почти на полвека, пытается публично оскорблять других женщин — это уже не смешно, это печально», — отметила блогер.

Боня объяснила, что подала в суд, так как считает, что «свобода слова не означает вседозволенность». Знаменитость уверена, что Киба перешла грань между мнением и клеветой.

Аврора Киба в свою очередь призналась, что считает иск Виктории попыткой привлечь внимание.

Напомним, конфликт между Викторией Боней и Авророй Кибой разгорелся после того, как в шоу «Злые языки» экс-участница скандальной телестройки высказалась о материальном положении молодой возлюбленной Григория Лепса. Аврора, отвечая на слова Бони, обвинила её в проституции.