Скандал с квартирой и хейт подорвали здоровье Ларисы Долиной

В минувшую пятницу Лариса Долина дала весьма откровенное интервью. Исполнительница более подробно рассказала об обмане мошенников. По указке аферистов она продала свою московскую квартиру матери-одиночке Полине Лурье. Спустя время суд встал на сторону Ларисы, и недвижимость ей вернули. Певица долго молчала, а в интервью призналась: весь этот скандал сильно на ней отразился. Долина пообещала вернуть деньги обманутой женщине.

Знаменитость, как оказалось, пострадала не только в моральном плане, но и в физическом. Директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что скандал с квартирой и хейт серьезно подорвали ее здоровье. По словам представителя Ларисы, этот факт, правда, мало кого волнует. Певицу продолжают критиковать и всячески «отменять».

Певица Долина в иске к Лурье указала, что та не проявила осмотрительности

«Она по-человечески пострадала. У нее сильнейший стресс и подорванное здоровье… Лариса Долина, которая никого не ограбила, не убила, не сожгла чужой дом, попала в чрезвычайно сложную жизненную ситуацию», — заявил Сергей в беседе с «АиФ».

Продюсер заверил публику, что певица, несмотря ни на что, продолжает давать концерты согласно графику. Вместе с тем он признался, что последствия всех разборок оказались очень серьезными. Лариса Долина попала в сложную ситуацию, где придется многое «начинать с нуля».