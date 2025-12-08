Алёна Апина снялась со взрослой дочерью

61-летняя Алёна Апина обратилась к взрослой дочери в соцсетях, продемонстрировав поклонникам совместные снимки в честь 24-летия Ксении.

«24 года я держу тебя за руку. 24 года надежд, разочарований, счастья, слёз, радости, открытий и много-много всего, из чего складывается жизнь. Я буду держать твою руку всегда. Я очень тебя люблю, моя девочка. С днём рождения!», — написала артистка в личном блоге в запрещённой в РФ соцсети.

Ксения появилась на свет благодаря суррогатной матери после 7 лет безуспешного лечения бесплодия и 9 попыток ЭКО. Апина стала первопроходцем среди российский звёзд, кто открыто прибегал к такому способу продолжения рода.

© Соцсети

Ранее Алёна Апина прокомментировала своё временное исчезновение из соцсетей. Оказалось, что в это время звезда путешествовала по США. Певица пересекла всю Америку — от Атлантического до Тихого океана на автобусе, а также успела снять целый клип в поездке.