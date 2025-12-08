Внебрачная дочь Алексея Глызина намекнула, что хочет долю в его наследстве

Женщина, объявившая себя внебрачной дочерью Алексея Глызина, намерена официально закрепить своё родство с артистом и претендовать на часть его наследства. 46-летняя Анна заявила, что имеет право на долю вне зависимости от завещания — как человек с инвалидностью.

Вместе с дочерью она живёт в съёмной однокомнатной квартире на окраине Москвы. Анна получает инвалидное пособие. Теперь она планирует обратиться в ЗАГС, чтобы установить отцовство в добровольном порядке.

«Буду устанавливать, что я официальная дочка. Могу, допустим, пойти в ЗАГС и в добровольном порядке установить [отцовство]. Потом уже пойму для себя, что мне нужно», — сказала Анна в программе «Ты не поверишь!».

Отцовство 71-летнего артиста было подтверждено ДНК-экспертизой. Однако сам Глызин, по наблюдениям журналистов, не стремится развивать отношения с новоявленной дочерью и её взрослой внучкой. Отмечалось, что он ограничился кратким общением и ушёл, не оставив контактов.