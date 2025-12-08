Татьяна Брухунова поделилась селфи с Евгением Петросяном

Шесть лет назад легендарный российский юморист Евгений Петросян лишился статуса звездного холостяка. Сердце комика покорила его помощница Татьяна Брухунова. Из-за разницы в возрасте союз пары вызвал широкий общественный резонанс.

Тем не менее они упорно доказывают искренность своих чувств.

За проведенное в браке время возлюбленные дважды становились родителями. Накануне Татьяна порадовала подписчиков личного блога редким совместным селфи с Евгением. Пара позировала прямо на улице.

36-летняя избранница комика нарядилась в леопардовую курточку и стильную шапку. 80-летний Евгений Ваганович, в свою очередь, был одет сдержанно и практично. На снимке оба выглядели невероятно счастливыми. Естественно, этот кадр не смог остаться без внимания публики. Снимок мгновенно собрал множество реакций и комментариев. Подписчики Татьяны Брухуновой тут же принялись оставлять слова восхищения.