«Выбрали не меня»: Ася Резник разводится с мужем-режиссером

Российская актриса Анастасия Резник объявила о разводе с супругом — режиссером Ильей Аксеновым. Причиной расставания, по словам 27-летней звезды, стала измена со стороны мужчины. Столь тяжелое и личное признание прозвучало в эфире популярного ТВ-шоу о выживании в джунглях. Резник решилась на откровение во время последнего испытания. Выиграть его Ася, увы, не смогла.

© Соцсети

В откровенном разговоре с ведущим проекта бывшая КВНщица рассказала, что разрыв дался ей нелегко. Эти отношения, построенные на большой любви, были первыми в жизни Аси. Актриса считала брак счастливым, пока не узнала о предательстве со стороны мужа.

«Я столкнулась с тем, что выбрали не меня. Я тяжело переживаю развод, потому что выходила замуж по любви. И это были счастливые отношения… Я уже не помню себя без мужа. Это были первые отношения, и я сразу вышла замуж», — со слезами на глазах произнесла Резник.

После того как серия с признанием оказалась в эфире, артистка обратилась к своим поклонникам в личном Telegram-канале. Она поблагодарила всех за поддержку в сложный для нее период. Ася Резник отметила, что, несмотря на предательство самого близкого человека, она выбирает верить в добро и людей.