В Москве суд начнет процесс по иску Бони к невесте Лепса Кибе

Кузьминский суд Москвы в понедельник, 8 декабря, начнет процесс по иску телеведущей и модели Виктории Бони к невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе о защите чести и достоинства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

© Газета.Ru

"Суд проведет беседу по иску", - говорится в документах.

20 октября РИА Новости сообщило, что Боня подала иск в Кузьминский суд Москвы против невесты Григория Лепса. По данным агентства, иск связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации модели.

В документах, полученных РИА Новости, не раскрывается основания и сумма требований телеведущей. В июле между Боней и Кибой случился скандал. 19-летняя невеста Лепса назвала экс-участницу "Дома-2" женщиной, которая "продавала свое тело женатым за €3 тыс.". Таким образом девушка отреагировала на заявления Бони в Rutube-шоу "Злые языки".

Знаменитость утверждала, что семья Кибы решила "удачно выдать дочь замуж" за Лепса на фоне проблем с финансами.