Мария Погребняк рассказала, почему ей быстро делали предложение

Блогер и бизнесвумен Мария Погребняк призналась, что не понимает, почему мужчины могут тянуть с женитьбой: сама она с такой ситуацией не сталкивалась и считает, что этот вопрос стоит переадресовать сильному полу. 38-летняя блогерша она никогда не знала, что такое — ходить без кольца на пальце.

© Super.ru

«У меня что первый муж, что второй очень быстро сделали предложение руки и сердца. Боятся, что другой заберёт и упустит такую красивую и потрясающую женщину», — рассказала звезда.

Мария не исключает, что для некоторых мужчин такой формат отношений просто удобен — у современных пар как раз набирают популярность гостевые браки.

Кстати, на «Песне года» Погребняк рассказала о нападении маньяка, которое пережила в Германии ещё в 2012 году. От страха она сама напала на преступника, который пробрался в квартиру. А затем испугался и пустился наутёк, так как на шум сбежались соседи. Осмотр места криминалистами и полицией ничего не показал — кроме множества отпечатков пальцев, оставленных злоумышленником.