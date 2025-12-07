Звезда Ворониных пожаловалась на недобросовестных застройщиков

Екатерина Волкова, получившая известность по роли Веры в сериале «Воронины», рассказала в шоу «Ты не поверишь!», о многочисленных опасных недоделках в новой квартире дочери. Так, к примеру, проблемы с проводкой могли вызвать пожар, пишет gazeta.ru.

«Оказалось, что какой-то провод основной шел от плиты, он был настолько закручен, если бы коротнуло — горело бы все», — сообщила артистка.

Екатерина уверена, что, если бы она обнаружила недочеты раньше, то не стала бы покупать недвижимость в том ЖК. Причем ее ситуация еще не самая худшая.

«Много жалоб писалось на этапе приемки, в наше время можно бодаться до бесконечности. Мы сейчас в чате состоим и понимаем, что у нас еще цветочки», — призналась Волкова.

Недавно актриса вместе со своим супругом Андреем завели щенка породы Американская акита. Хвостатый «малыш» пары весит уже около 10 килограммов.