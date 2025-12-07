Газманов станцевал задорный танец на фоне слухов о болезни

Олег Газманов на состоявшемся недавно музыкальном мероприятии не только пел. Артист энергично танцевал, чем сразу же опроверг появившиеся в последнее время слухи о проблемах со здоровьем и, в частности, с суставами.

Исполняя свой хит из 90-х - «Загулял», артист опустился в полуприсед и лихо поскакал. Судя по тому, как энергично Олег Михайлович плясал вприсядку, с суставами у него все в порядке, пишет «Московский Комсомолец».

Зрители устроили певцу продолжительные овации. Тот отшутился:

«Скоро мои колени станут популярнее меня».

Ранее народный артист России Олег Газманов выразил восхищение челленджем «Танцуй как Газманов», участники которого повторяют за ним танцевальные движения и делятся своими выступлениями в интернете.