«Гипс и костыли»: травма Крида оказалась серьезной

Егор Крид уже сообщал, что оказался в инвалидной коляске прямо перед посадкой на самолет из Дубая в Москву. Артист повредил ногу и, опираясь на мнение доктора из Дубая, думал, что это всего лишь ушиб. Егор опубликовал фото рентгена, отметив, что с ним все в порядке и никакого перелома нет.

Но нога болела все сильнее, и рэпер был вынужден вновь обратиться к врачу.

«Весь полет не спал из-за того, что ногу тянуло, и она начинала опухать… Дубайский врач еще сказал: «Ты вставай, ходи каждый час, разминай ногу», а мне с каждым подъемом было все больнее наступать. Отличный врач», — пожаловался Егор.

В Москве Крид сделал МРТ – как оказалось, это было непросто из-за загруженности клиник, пишет «Комсомольская Правда».

«МРТ по выходным оказывается популярнее клубов и кальянных. И вот оно, чудо! Нашел клинику и поехал по назначению! И вот 25 минут «прекрасных звуков» отделяли меня от новой классной инфы, но в голове я надеялся, что мне скажут: «У вас просто сильный ушиб и растяжение». Итог: порванное сухожилие спереди, порванное сухожилие сзади (разрыв связок), гипс и костыли», — написал Егор.

Из-за серьезной травмы артист был вынужден пропустить свое выступление на «Песне года».

В разгар главного новогоднего концертного марафона внезапно выбыли два топовых артиста — Дима Билан, заболевший бронхитом, и Егор Крид.