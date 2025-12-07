Айза рассказала, кто «отменил» Долину

Айза высказалась о скандале с квартирой Долиной. Бывшая жена Гуфа считает, что многие артисты – ветераны сцены привыкли к тому, что они заслуженные и остаются безнаказанными и им все сходит с рук в спорных ситуациях. Об этом рассказывает издание thevoicemag.

«Я рада, что на примере человека, у кого корона выросла до небес, начинает, хотя вру, ничего она не начинает, люди ее спускают на землю! Я надеюсь, что все эти артисты, которые паразитируют на своих знакомствах в высоких чинах, сядут уже на своих дачах и дадут возможность молодым радовать своим творчеством зрителей!» — заявила Айза.

Блогер сказал, что произошел уникальный случай, когда против Долиной поднялся народ.

Долина прокомментировала скандал с квартирой

«Ларису Долину отменили люди, обычные граждане Российской Федерации! И это единственный и первый случай у нас! Мы все вместе сделали так, что каналам пришлось ее вырезать, пришлось политикам высказывать свое фи, потому что людей уже не обманешь!» — резюмировала Айза.

Певицу Ларису Долину не включили в общий номер премии «Песня года». Это заметила журналистка Алена Жигалова.