Самойлова теряет бизнесы один за другим

Оксана Самойлова, которая сейчас находится в процессе развода с Джиганом, лишается очередной части своего бизнеса.

«Комсомольская Правда» пишет, что компания Самойловой ООО «Антураж» проходит процедуру ликвидации. Фирма принадлежит блогеру на 50% и занимается розничной торговлей по почте или через Интернет. Оксана совладелица компании с ее основания в 2020 году, в первые годы выручка достигала 6,8 миллионов рублей, а чистая прибыль приблизилась к отметке в 1 миллион. В 2024 году ООО «Антураж» осталось без выручки, а убытки превысили 70 тысяч рублей.

Компания, работавшая в сфере аренды интеллектуальной собственности и торговли, ООО «Семми Бьюти», также принадлежала блогеру на 50% и показала в прошлом году выручку в 2,1 миллион рублей и чистую прибыль в 407 тысяч рублей. В сентябре стало известно о ликвидации фирмы. У ООО «Фэмели Фест», занимающейся розничной торговлей одеждой, принадлежащая Оксане на 100%, заблокированы счета.

ООО «Айэмспэшл» тоже не приносит доход. У Оксаны осталось лишь ее ИП.

Как сообщалось ранее, Оксана Самойлова подала иск о расторжении брака, поскольку ее супругу «необходимо повзрослеть». По ее словам, она уже рассталась с Джиганом, но он продолжает общаться с детьми. При этом было официально объявлено, что звезды не собираются устраивать скандал в связи с предстоящим возможным разделом совместного имущества.