Представитель Кадышевой объяснил, почему певицы не было на «Песне года»

Надежда Кадышева выступает на сцене со своим сыном Григорием Кадышевым и супругом, автором хитов «Золотого кольца» Александром Костюком, и уже не первый год собирает стадионы по всей России.

Но в этом году поклонники Кадышевой не увидели певицу на сцене новогоднего фестиваля «Песни года.

Представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович рассказал журналистам «Комсомольской Правды», что все поклонники певицы обязательно услышат ее песни в других новогодних сюжетах.

«Выбор и любовь зрителя — всегда огромная ответственность. Поэтому все наше внимание направлено на подготовку новогоднего концерта, который состоится 17 декабря в Москве. На нашем концерте полюбившиеся песни года порадуют аудиторию яркой, праздничной атмосферой. Хочу успокоить наших фанатов: мы обязательно встретимся с вами на праздниках в других новогодних эфирах и фильмах», - сообщил Шаркович.

Кадышева стала главной звездой корпоративного зимнего сезона

Ранее сообщалось, что Надежда Кадышева стала самой дорогой российской звездой. Стоимость 40-минутного выступления артистки якобы достигла рекордной цифры — 25 миллионов рублей. А концерты у певицы при этом были расписаны вплоть до января.