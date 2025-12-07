Ревва заявил, что сталкеров «нужно сажать»

Александр Ревва в беседе с журналистами на музыкальном фестивале «Песня года» поддержал Влада Соколовского, который рассказал о многолетних угрозах со стороны преследователей-сталкеров.

Артист отметил, что сам не сталкивался с подобным, но жестко наказывать тех, кто нарушает личные границы знаменитостей и их близких необходимо. Тем более, когда начинаются угрозы — это уже не просто досадное неудобство, а реальная опасность, особенно когда в семье есть дети, пишет издание passion.ru.

«Какая-то должна быть правовая норма. Нужно просто сажать людей, которые пытаются навредить. Сталкеры, я хочу к вам обратиться, я понимаю, что проблема в ваших каких-то психических... Прошу вас, не мешайте артистам творить и масштабировать любовь. У человека маленький ребенок и своя личная жизнь, почему он должен тратить свою энергию на вас?», - возмутился Ревва.

Ранее Александр Ревва признался, что оберегает 18-летнюю дочь от недостойных женихов.