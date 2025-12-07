Журналисты отметили нежелание Долиной общаться с прессой после концерта

Лариса Долина впервые после квартирного скандала вышла на большую сцену. Звезда появилась на фестивале «Песня года». Как пишет Московский комсомолец», шквал негатива, связанный с историей с недвижимостью, отразился на состоянии звезды не лучшим образом.«Песня года» показала, что Долиной трудно выступать на публике.

Певица приехала и сразу ушла в гримерку, куда доступ посторонним был воспрещен. На фестивале Долина исполнила песню «Я буду любить тебя». Зрители устроили ей продолжительные овации. Звезда поклонилась и сухо поблагодарила.

После выступления артистка так же не стала ни с кем контактировать и не зашла в зону прессы.

Люди из окружения Ларисы Александровны попросили не лезть к ней за какими-либо комментариями поскольку певице сейчас очень нелегко.

Ранее Долина предложила заключить мировое соглашение покупательнице ее квартиры в Москве. Его суть заключается в поэтапном возврате денег. О готовности передать Лурье 112 миллионов рублей Долина также заявила в эфире Первого канала, однако сроки не уточнила, подчеркнув, что сейчас у нее таких денег нет.