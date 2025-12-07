Соседов дал совет младшему сыну Булановой

Никита Радимов, младший сын заслуженной артистки России Татьяны Булановой, стал рэпером. Юноша взял творческий псевдоним Bulanow.

© YouTube

Сергей Соседов отметил, что не советовал бы Никите опираться на фамилию матери, пишет издание absatz.media.

«Я бы не брал фамилию уже раскрученного родственника. Это опасно. Когда речь идет о цирковых династиях – это здорово. Но это уникальная история. За счет фамилии вы не раскрутитесь. Если музыка не понравится, никто ходить не будет. Лучше раскручиваться под своим именем или брать абстрактный псевдоним, чтобы не было ассоциаций. Мать и сын занимаются разными направлениями», - сообщил музыкальный критик.

Татьяна Буланова уже рассказала журналистам, что Никита уже делал ремикс на ее хит «Старшая сестра» и ей очень понравилось.

Никита родился в браке Булановой с Владиславом Радимовым. Ее старший сын, Александр, сейчас живет и работе в Санкт-Петербурге.