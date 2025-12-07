Муцениеце рассказала, сколько прибавила в весе после родов

Агата Муцениеце раскрыла, на сколько поправилась после третьих родов. Аристка выложила в микроблоге свою фотографию в черной облегающей майке. Агата сообщила, что добавила восемь килограммов, и у нее увеличилась грудь

«Плюсы, конечно, помимо лишних 8 килограммов, имеются очевидные», — подписала снимок многодетная мама

© Соцсети

2 декабря СМИ сообщили, что 36-летняя Агата Муцениеце родила девочку в московском роддоме Лапино, пишет gazeta.ru.

Напомним, что Super первым рассекретил пополнении в семье Муцениеце. Беременность она подтвердила в июне после того, как в Сети появились слухи. Чуть позднее, в августе, она и Петр Дранга сыграли роскошную свадьбу. Интриговать поклонников супруги не стали и сразу раскрыли пол малыша.