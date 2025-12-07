Инстасамка озвучила новые «мощные» творческие идеи
Дарья Зотеева, известная рублике под сценическим псевдонимом Инстасамка, заявила, что собирается освоить сферу кинематографии. Она намерена создать либо мультфильм, либо сериал, пишут popcake.news.
«Я сейчас делаю все, чтоб создать сериал и мультик. У меня есть две мощные идеи», - объявила она в микроблоге.
Подробностями раньше времени 25-летняя рэп-исполнительница делиться не стала, отметила только, что с интересом попробовала бы себя в ипостаси продюсера или актрисы.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин дал совет Даше, исполнившей хит его супруги Валерии «Маленький самолет».
Медиаменеджер отметил, что артистка выбрала одну из самых трогательных песен Валерии — композицию о добре и сказке.
«Отсюда можно сделать вывод, что образ, который столько лет создавала Инстасамка, — это всего лишь образ. В реальности она очень добрая и отзывчивая девушка», — отметил продюсер.