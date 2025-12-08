Травмированный Егор Крид появился в Кремле на костылях и в коляске

Егор Крид на днях, как известно, получил серьезную травму ноги. Певец травмировался в Дубае, упав с лестницы. Из-за травмы ему пришлось скорректировать свои планы и даже отказаться от выступления на телевизионном фестивале в Москве.

О самочувствии Крида говорили разное. Впрочем, как стало понятно сегодня, проблемы у певца оказались серьезными. Передвигаться без костылей Крид пока не может. Сегодня он появился в Кремле на концерте «Наш Новый год». За кулисами певец передвигался в коляске. А на сцену вышел на костылях.

В этот вечер он исполнил вместе с Мотом дуэтную композицию. Всю песню он просидел на стуле.

А по окончании, поздравив зрителей с Новым годом, вновь взял костыли и поспешил за кулисы. Там он основа пересел на коляску.

Фотографироваться с поклонниками Крид отказался: на нем не было лица. Впрочем, одному маленькому мальчику его удалось порадовать. Он вручил Егору красную розу. Крид улыбнулся.