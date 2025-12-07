Раскрыты подробности публичных издевательств над Долиной

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин раскрыл подробности публичных издевательств над ней. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Он прокомментировал сообщения о том, что зрители «Песни года» стали покидать зал после выхода на сцену Ларисы Долиной. Мужчина завил, что в этой ситуации очень важно знать правду. Он отметил, что многие говорят про справедливость, которая должна быть для всех, в том числе и для певицы. Пудовкин отметил, что для этого есть судебный процесс, где будут выяснены все аспекты дела.

Соседов объяснил, почему народ ополчился на Долину

Директор певицы заявил, что Лариса Долина свое мнение сказала относительно денег, полученных ею в процессе этой истории. Он подчеркнул, что речь идет о полном возвращении денег покупательнице.

«Рвать, топтать и изгаляться — дело такое: сегодня один, завтра другой. Не дай бог, с кем-то подобное случится из тех, кто пишет откровенные оскорбления и проклятья», — сказал Пудовкин.

Кроме того, он отметил, что необходимо знать обстоятельства уголовного дела, по которому проходит 14 или 16 человек.

«Не все установлено, не все выяснено. Следствие идет», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье надеется, что Верховный суд (ВС) России признает сделку по покупке жилья законной и квартира артистки станет ее домом.