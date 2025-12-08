Татьяна Буланова отреагировала на слухи о женитьбе 18-летнего сына

Татьяна Буланова прокомментировала слухи о якобы скорой женитьбе своего сына Никиты, которому недавно исполнилось 18 лет. В соцсетях активно обсуждают его серьёзные отношения, однако сама артистка называет подобные сообщения «выдумками».

«Что касается женитьбы, то в данном случае это слухи. Никаких разговоров о свадьбе и речи не идёт, поэтому все эти сообщения не более чем выдумки», — рассказала Буланова Общественной службе новостей.

Она добавила, что с нетерпением ждёт момента, когда Никита создаст семью, однако считает, что сейчас он ещё слишком молод для брака.

Сам парень недавно показал поклонникам свою избранницу в личном блоге в запрещённой в России соцсети: фото было сделано на футбольном матче, который пара посетила вместе.