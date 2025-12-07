Билан объяснил, почему не приехал на «Песню года»

Дима Билан сообщил в Telegram-канале, что ему пришлось отменить выступление на премии «Песня года» из-за плохого самочувствия.

© РИА Новости

Певец пожаловался на высокую температуру. Об этом информирует gazeta.ru.

«К сожалению, с таким жаром в груди я не могу себе позволить куда-то поехать, иначе все это распространиться на легкие. Декабрь, как всегда, перед днем рождения организм ослабляется», — объяснил артист.

По информации Telegram-канала Mash, артист повысил стоимость своих новогодних корпоративов после новой волны популярности в социальных сетях. Цена за выступление артиста выросла до 10 миллионов рублей. Речь идет о неожиданном успехе его трека 2007 года «Я твой номер один», который завоевал внимание молодежи в Сети. Также Билан обновил требования к райдеру.