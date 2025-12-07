Киркоров возмущен поведением испортившего ему ремонт строителя

Скандал между каменщиком из Санкт-Петербурга Георгием Барановским Петербурга и народным артистом РФ Филиппом Киркоровым не утихает. Киркоров подал в суд на строителя, чтобы взыскать компенсацию за некачественно сделанный ремонт.

Георгий все обвинения отрицает и подал против певца встречный иск.

Филипп Киркоров, пишет издание super, возмущен еще и тем фактом, что каменщик ходит телевидение и дает интервью, которые порочат репутацию поп-короля. За это Киркоров хочет наказать Барановского, и взыскать с него еще десять миллионов рублей.

«Он просто аферист, который на данный момент пиарится на моем имени. Но не на того напал», — сказал Филипп Бедросович.

Недавно на торжественном открытии ГУМ-катка между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем случился конфликт, который перерос в драку. огер назвал Киркорова «сладким», что очень возмутило Ситника, который после этого не смог сдержать своих эмоций и набросился на Суада.