Эдгард Запашный сказал, что заставил брата сделать признание

Эдгард Запашный раскрыл, что сам был инициатором публичного признания брата. Аскольд рассказал, что долгие годы встречался с коллегой Дианой, у него там сын, которому уже девять лет. В итоге супруга Элен отвернулась от него. Как говорил сам Аскольд, она знала о существовании ребенка, но была против того, чтобы его признать официально.

Эдгард подчеркнул, что он сам не отвернулся от племянника, пишет издание passion.ru.

«Фактически это я настоял на том, чтобы Аскольд сделал признание о ребенке. Он даже немножко перетянул. Возраст мальчишки уже позволяет ему задавать вопросы о папе. Я это начал чувствовать, понимать. И на протяжении всего этого времени говорил Аскольду: "Надо!"» — поделился дрессировщик в программе «Ты не поверишь!».

Тем не менее, Эдгард считает, что брат сам должен разобраться с проблемами, которые он же и создал.

«Я не хочу брать инициативу на себя в этом вопросе. Он отец, он и должен всех со всеми подружить», — отметил дрессировщик.

Бывшая жена Запашного назвала его «предателем на миллион». Однако, по словам женщины, она продолжает верить в настоящую любовь.