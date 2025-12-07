Внебрачная дочь Глызина планирует установить официальный статус

Как недавно выяснилось. у Алексея Глызина есть внебрачная дочь, Анна Алексеевна Глызина, которой уже 46 лет. Певец познакомился с ней в студии программы «Звезды сошлись». Тест ДНК подтвердил факт родства. Глызин заверил, что в таком случае готов принимать участие в жизни наследницы.

Глызина же уверяла, что ей от звездного отца ничего не нужно, кроме теплых отношений. Но, как пишет СтарХит, возможно, она готова пересмотреть свои взгляды.

Анна живет в съемной квартирке на окраине Москвы, получает лишь пенсию по инвалидности.

«Буду устанавливать, что я официальная дочка. Могу, допустим, пойти в загс и добровольный порядок установить. Потом уже пойму для себя, что мне нужно», — сказала она журналистами НТВ в эфире программы «Ты не поверишь!».

Певец не стремится к общению с новоявленной наследницей. После съемок шоу Алексей поспешил уехать и даже не оставил дочери свои контакты.

Официально у Алексея Глызина есть два взрослых сына: 49-летней Алексей и 32-летний Игорь.

