Овсиенко рассказала о расставании с мужем

Татьяна Овсиенко еще в начале года призналась, что ее отношения с гражданским мужем Александром Меркуловым поставлены на паузу. Певица отмечала, что они стали чужими людьми.

© РИА Новости

«Самое страшное, что произошло, когда мы встречались дома, я заметила, да и он заметил, что по вечерам не о чем говорить. То есть он у себя в своей комнате с телефоном, я по работе что-то делаю», — рассказала Татьяна в беседе с журналистами НТВ в эфире программы «Ты не поверишь!»

Потом Меркулов ушел, причем не посчитал нужным объясниться, пишет СтарХит.

«Человек не объяснил причину: понравилась другая девушка, возвращаюсь в семью или просто не люблю. Я просто видела, как потихонечку трое суток выносятся вещи. Даже мысль была: может, он квартиру купил и готовит мне сюрприз», — призналась Овсиенко.

Татьяна не устраивала сцен не выясняла отношения. Она постаралась сохранить чувство собственного достоинства

«Когда он уходил, я не смотрела на него, на балконе стояла отвернувшись. Он говорит: «Ну я ухожу…» Наверное, ждал, что я развернусь, брошусь к нему. А я терплю, стою, читаю молитву, гордо. И тут вспомнила, что у него ключи. Говорю: «Ключи около икон положи». Он говорит: «Не понял. Ты уверена в этом?» Я говорю: «Уверена». Человеку, который берет паузу, зачем мои ключи?».

Отношения пары продлились 17 лет, но общих детей у них так и не появилось. У звезды есть только приемный сын Игорь, которому 29 лет.

Время прошло и Овсиенко смотрит на ситуацию иначе.

«Если здраво рассуждать, то за этот год мне так легко стало. Я не понимаю, чем это объяснить, но мне правда очень легко».

Осенью Татьяна Овсиенко впервые за долгое время выступила с сольным концертом в Москве.