Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова

Налоговая закрыла одну из компаний певца Филиппа Киркорова ООО «Филипп Киркоров корпорейшен».

Как утверждает РИА Новости со ссылкой на юридические документы, счета фирмы заблокированы.

Уточняется, что из-за долгов в отношении компании было возбуждено три исполнительных производства. Общая сумма, которую приставы взыскивают с фирмы, составляет 68,2 тыс. рублей.

ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» было зарегистрировано в подмосковном Красногорске в августе 2019 года и занималось деятельностью в области исполнительских искусств.

В начале декабря Киркорова также оштрафовали за неоплату проезда по платным дорогам ЦКАД и М-12.

В ноябре компания «Социум трейд» подала иск о взыскании с Киркорова 12 млн рублей основного долга и пеней по кредитному договору.