Шура заступился за Долину

Российский певец Шура в беседе со Ларису Долину, столкнувшуюся с критикой из-за истории с приобретением квартиры под влиянием мошенников в прошлом году.

«Тут был очень хитрый ход. Лару мою обмануть? Да вы что! Да она поубивает всех», — заявил он.

Шура заявил, что критика в адрес Долины необоснованна, поскольку общественность не знает всех обстоятельств произошедшего.

Он добавил, что Долина — его давняя подруга, сильная и волевая личность, поэтому ее трудно заподозрить в легковерности. Он отметил, что мошенники использовали сложную схему, в которую мог бы попасть любой человек.

Артист выразил уверенность, что, несмотря на широкий общественный резонанс, Долина успешно преодолеет эту ситуацию.

5 декабря Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.